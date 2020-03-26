Відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 69 років.

Про це повідомила нью-йоркська театральна компанія Playwrights Horizons, передає Daily Mail.

Марк Блум Фото: eightieskids.com

"З любов'ю і важким серцем повідомляємо, що Марк Блум, наш дорогий старий друг і неперевершений актор помер цього тижня", – привело заяву театральної компанії видання.

Зазначимо, що Марк Блум відомий за такими фільмами, як "Побачення всліпу" і "Крокодил Данді". Крім того, він грав в таких серіалах, як "Моцарт в джунглях" і "Клан Сопрано".

Марк Блум в фільмі "Крокодил Данді" Фото: eightieskids.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сеговії від коронавірусу померла італійська актриса Лючія Бозе.

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