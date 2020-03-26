Головна Новини
26 березня • оновлено в 21:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зірка Голлівуду помер Марк Блум помер від коронавірусу

10.9т
Читати матеріал російською

Відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 69 років.

Про це повідомила нью-йоркська театральна компанія Playwrights Horizons, передає Daily Mail.

Марк Блум

Марк Блум

Фото: eightieskids.com

"З любов'ю і важким серцем повідомляємо, що Марк Блум, наш дорогий старий друг і неперевершений актор помер цього тижня", – привело заяву театральної компанії видання.

Зазначимо, що Марк Блум відомий за такими фільмами, як "Побачення всліпу" і "Крокодил Данді". Крім того, він грав в таких серіалах, як "Моцарт в джунглях" і "Клан Сопрано".

Марк Блум в фільмі "Крокодил Данді"

Марк Блум в фільмі "Крокодил Данді"

Фото: eightieskids.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сеговії від коронавірусу померла італійська актриса Лючія Бозе.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
24
0
Смішно
0
Цікаво
47
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги