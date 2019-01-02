Відома українська телеведуча знову виходить заміж: фото

Експерт і телеведуча каналу "1+1" Леся Матвєєва знову зібралася заміж. Її обранцем став ресторатор Валерій Созановський.

Про заручини зірка повідомила на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото з обручкою на безіменному пальці.

Леся Матвєєва та Валерій Созановський Фото: facebook.com/lesya.par

"Так", — лаконічно підписала фотографію Леся.

Леся Матвєєва та Валерій Созановський Фото: facebook.com/lesya.par

Зазначимо, що для телеведучої цей шлюб буде другим. У 2006 році Матвєєва вийшла заміж за бізнесмена і політика Льва Парцхаладзе, від якого народила двох дітей — сина Єгора і дочку Ангеліну.

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