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19 січня • оновлено в 18:25
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"Відлига" настала? В СБУ впустять в Україну одіозних акторів-кримнашистів

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Служба безпеки України не бачить підстав для заборони на в'їзд російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Лариси Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в окупованому РФ Криму.

"Повідомляємо, що на даний момент підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні", - відзначають в спецслужбі у відповідь на запит " Цензор.нет ".

Колесніков, Удовиченко, Башаров

Колесніков, Удовиченко, Башаров

Афіша вистави "Ідея фікс"

При цьому в СБУ просять поліцію вжити посилених заходів безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колесникова і Удовиченко 19 січня через "негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупований півостров".

"Відлига" настала? В СБУ впустять в Україну одіозних акторів-кримнашистів
"Відлига" настала? В СБУ впустять в Україну одіозних акторів-кримнашистів
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Однак, за інформацією видання, Держприкордонслужба все одно не пустить акторів через кордон України.

Відзначимо, що Башаров і Колесніков внесені в базу сайту "Миротворець" за відвідування Криму після анексії.

"Відлига" настала? В СБУ впустять в Україну одіозних акторів-кримнашистів
"Відлига" настала? В СБУ впустять в Україну одіозних акторів-кримнашистів

Як повідомляв OBOZREVATEL, російському гурту "Воровайки", що планував концерти в Україні, заборонили в'їзд до країну на три роки.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб, чтобы не помереть дураками: ᴷ Walking Moscow: Moscow Center - from Tverskaya Street to Tverskoy & Nikitsky Bld - Christmas
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
уже не пустили https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/19/7237797/
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hunt andres
hunt andres
Нормально.
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