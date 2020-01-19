"Відлига" настала? В СБУ впустять в Україну одіозних акторів-кримнашистів

Служба безпеки України не бачить підстав для заборони на в'їзд російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Лариси Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в окупованому РФ Криму.

"Повідомляємо, що на даний момент підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні", - відзначають в спецслужбі у відповідь на запит " Цензор.нет ".

Колесніков, Удовиченко, Башаров Афіша вистави "Ідея фікс"

При цьому в СБУ просять поліцію вжити посилених заходів безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колесникова і Удовиченко 19 січня через "негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупований півостров".

Однак, за інформацією видання, Держприкордонслужба все одно не пустить акторів через кордон України.

Відзначимо, що Башаров і Колесніков внесені в базу сайту "Миротворець" за відвідування Криму після анексії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російському гурту "Воровайки", що планував концерти в Україні, заборонили в'їзд до країну на три роки.

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