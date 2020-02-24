"Від пацанки до панянки": хто покинув проект у другому випуску

На другому тижні проекту "Від пацанки до панянки" викладачі Школи леді попрощалися з учасницею Анастасією Філіпською.

Так, 24-річна харків'янка Настя прийшла на реаліті Нового каналу, щоб стати більш жіночною і навчитися витримці та самоконтролю, повідомила прес-служба Нового каналу.

За словами дівчини, вона не вміє стримувати емоції і обожнює скандали. Через це постійно страждають її підлеглі. Останні шість років Анастасія Філіппская працює за кордоном – вона шеф-кухар в ресторані елітного гірськолижного курорту у Франції.

Анастасія Філіппская з суперницями

"Я намагалася не завалити жодного випробування. Докладати більше зусиль, ніж зазвичай. Вперше ходила на підборах. Хоча, маючи 85 кілограмів ваги, робити це зовсім непросто. І проявила себе, вважаю, нормально. Дівчата були значно слабшими", – резюмувала дівчина.

Але цих результатів для викладачів Школи леді було недостатньо – вони засумнівалися в щирості намірів Анастасії.

Анастасія Філіппская

"Ми не впевнені в реальності мотивації. Точніше, ми сумніваємося, що Анастасія прийшла на проект, щоб змінити своє життя", – пояснила заступник директора Школи леді, мистецтвознавець і телеведуча Катерина Виноградова.

Відзначимо, Настя Філіпська стала першою, хто в статусі учениці Школи леді покинув проект. У зоні ризику опинилася також Вікторія Альохіна, яку цього тижня назвали найгіршою ученицею і вручили чорне перо.

Анастасія Філіппская

Нагадаємо, одним з нововведень четвертого сезону стало те, що кожного тижня викладачі будуть визначати кращу і гіршу з "пацанок" і вручати їм відповідно біле і чорне перо.

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