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25 листопада • оновлено в 11:52
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Від чого померли Началова й Гурченко: дієтологиня розповіла, що згубило зірок

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Дієтологиня Маріят Мухіна розповіла, що могло стати причиною смерті відомих російський зірок – співачки Юлії Началової та акторок Людмили Гурченко та Наталії Гундарєвої.

Так, як передають Nation News, гонитва за красивою фігурою стала фатальною для популярних артисток.

За словами Мухіної, Началова обрала неправильну дієту, а Гундарєва – пила пігулки для схуднення. В обох випадках це призвело до серйозних проблем зі здоров'ям.

Юлія Началова

Юлія Началова

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"Близькі Наталії Гундарєвої розповідали, що вона купувала таблетки для схуднення. В підсумку акторка довела себе до тромбозу й інсульту, що призвело до смерті. Співачка Юлія Началова також різко знижувала вагу на різних інтернет-дієтах і заробила собі подагру, цукровий діабет. Чим все це закінчилося, ми знаємо", вважає експертка.

Наталя Гундарєва

Наталя Гундарєва

Телепрограма

Як стверджує дієтологиня, під час розпаду жирів у людини утворюються токсини, які шкідливі для нервових клітин, нирок і печінки.

"Схуднення це важкий і відповідальний процес. Тут бравада не потрібна. Це дуже небезпечно. Все потрібно контролювати, щоб не було сумних наслідків".

Юлія Началова

Юлія Началова

Собеседник

Мухіна пов'язує неправильне харчування і зі смертю Гурченко, яка, зламавши шийку стегна, вже не змогла встати:

"Вона все життя сиділа на дієті. У неї не вистачало кальцію в організмі. Вона злягла і вже не встала. Правильне харчування могло продовжити її життя. Безконтрольно худнути дуже шкідливо".

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

bigmir.net

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

Червоний квадрат

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірки і російські знаменитості масово відреагували на звістку про смерть бізнес-леді, фешн-директорки ЦУМу Алли Вербер.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Людмила Гурченко Юлія Началова
Місце
Росія
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