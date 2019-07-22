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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ люди

"Вибрали війну!" Відомий режисер "наїхав" на Україну після виборів в Раду

5.8т Читати матеріал російською

Російський кінорежисер, гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров заявив, що Росія після позачергових виборів до Верховної Ради має всі підстави визнати так звані "Л/ДНР".

Таку заяву він зробив в ефірі одного з російських шоу. Ведучий програми, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зазначив, що "Україна вибрала війну з Донбасі".

"Вибрали війну!" Відомий режисер "наїхав" на Україну після виборів в Раду

Карен Шахназаров

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"На мій погляд, РФ після виборів має всі підстави сказати: давайте вже щось робити, або ви вже визнаєте Мінські угоди, або ви вже дієте відповідно до цього і відповідно приймаєте всі рішення, які необхідні, в тому числі і законодавчі щодо мови і особливого статусу, або тоді, вибачте, є можливість визнати ці території незалежними державами", – заявив Шахназаров.

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

Скріншот з відео

"Незрозуміле формування, яке він має у місцевій Раді, воно все налаштовано тільки на одне – на війну з Донбасом. І у Зеленського немає ні найменшого бажання хоч щось робити, вже при Зеленському загинули мирні жителі", – додав Соловйов.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Соловйов
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Забули цапомордих спитати, кого нам обирати.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Я так понял,Шихиризадов расстроился,что партия Медведчука не лидирует.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Меня очень УЛЫБАЮТ подобные организмы ))) Знает ведь, что его мнение никому не интересно, а всё равно лезет с ним во все щели )))))
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