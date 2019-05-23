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Весілля Каменських і Потапа: з'явилася онлайн-трансляція свята

9.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Оля Полякова прийшла на весілля Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK).

Артистка почала онлайн-трансляцію з довгоочікуваного заходу в YouTube, щоб показати шанувальникам.

Весілля Потапа та Каменських

Весілля Потапа та Каменських

скріншот

Дивіться онлайн-трансляція Олі Полякової з весілля Каменських і Потапа.

Полякова пройшлася рестораном і показала, хто з гостей присутній на заході. Тіна Кароль виявилася серед зірок. Вона побажала молодятам щастя.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Оля Полякова, Олексій Потапенко і Настя Каменських

Оля Полякова, Олексій Потапенко і Настя Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)Оля ПоляковаТіна Кароль
Місце
Україна
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