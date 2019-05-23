Весілля Каменських і Потапа: з'явилася онлайн-трансляція свята

Українська співачка Оля Полякова прийшла на весілля Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK).
Артистка почала онлайн-трансляцію з довгоочікуваного заходу в YouTube, щоб показати шанувальникам.
Весілля Потапа та Каменських
скріншот
Дивіться онлайн-трансляція Олі Полякової з весілля Каменських і Потапа.
Полякова пройшлася рестораном і показала, хто з гостей присутній на заході. Тіна Кароль виявилася серед зірок. Вона побажала молодятам щастя.
Тіна Кароль
Надя Дорофєєва
Оля Полякова, Олексій Потапенко і Настя Каменських
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.
Ресторан, в якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.
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