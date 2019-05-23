Весілля Каменських і Потапа: з'явилася онлайн-трансляція свята

Українська співачка Оля Полякова прийшла на весілля Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK).

Артистка почала онлайн-трансляцію з довгоочікуваного заходу в YouTube, щоб показати шанувальникам.

Весілля Потапа та Каменських скріншот

Дивіться онлайн-трансляція Олі Полякової з весілля Каменських і Потапа.

Полякова пройшлася рестораном і показала, хто з гостей присутній на заході. Тіна Кароль виявилася серед зірок. Вона побажала молодятам щастя.

Тіна Кароль

Надя Дорофєєва

Оля Полякова, Олексій Потапенко і Настя Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.

Ресторан, в якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.

Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.

Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.

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