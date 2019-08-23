"Весь біль і сум України!" Винник змусив плакати прихильниць новою піснею

Український співак Олег Винник, який нещодавно відзначив своє 46-річчя, порадував численних прихильниць новою композицією "Сльози на землі".

Пісню опублікувано до Дня Державного прапора України в його офіційному YouTube-каналі, та всього за кілька годин вона набрала більше 20 тисяч переглядів і 1,8 тис. відміток "подобається" (щоб послухати трек, проскрольте до кінця сторінки).

Олег Винник представив нову пісню instagram / olegg.vynnyk

"Пісня про сувору сторону реальності просякнута відчайдушним бажанням зупинити те, що відбувається, осушити сльози, уберегти від неминучого болю", – йдеться в описі.

Заставка до пісні Винника "Сльози на землі" Скріншот

"Вовчиці" і шанувальники високо оцінили нову композицію Винника. "У пісні весь біль і сум нашої України", "Тепер я зрозуміла значення виразів: "Слухати з завмиранням серця", "Тут без зайвих слів. Дуже проникливо", "Пісня, голос, Винник супер! Кращий, рівних немає! Так тримати", – відреагували шанувальники.

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