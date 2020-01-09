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9 січня • оновлено в 10:16
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"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні

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Наречена російського репера Тіматі Анастасія Решетова вперше після пологів показала, як виглядає її фігура в купальнику.

Відповідним знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Решетова і Тіматі

Анастасія Решетова і Тіматі

Instagram @volkonskaya.reshetova

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Копія Тіматі: Решетова випадково засвітила обличчя маленького сина

На фотографії 23-річна Анастасія позує у відвертому купальнику на пляжі.

Незважаючи на те, що в кадрі Решетова сфотографована зі спини, шанувальники все одно змогли роздивитися шикарну фігуру зірки. І це всього лише через три місяці після пологів.

Фанати засипали наречену Тіматі компліментами, зазначивши, що Анастасія виглядає так, немов і зовсім не народжувала:

"У вас відмінна фігура", "Наче й не народжувала", "Яка краса".

"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні
"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні
"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні
"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні
"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні
"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні
"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Тіматі Анастасія Решетова
Місце
Росія
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