"Велика попа, худі ноги": наречена Тіматі вперше після пологів засвітила фігуру в бікіні

Наречена російського репера Тіматі Анастасія Решетова вперше після пологів показала, як виглядає її фігура в купальнику.
Відповідним знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Анастасія Решетова і Тіматі
Instagram @volkonskaya.reshetova
На фотографії 23-річна Анастасія позує у відвертому купальнику на пляжі.
Незважаючи на те, що в кадрі Решетова сфотографована зі спини, шанувальники все одно змогли роздивитися шикарну фігуру зірки. І це всього лише через три місяці після пологів.
Фанати засипали наречену Тіматі компліментами, зазначивши, що Анастасія виглядає так, немов і зовсім не народжувала:
"У вас відмінна фігура", "Наче й не народжувала", "Яка краса".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
16 жовтня Тіматі і Решетова офіційно стали батьками.
Пізніше стало відомо, в честь кого Тіматі назвав свого сина.
Через деякий час мама Тіматі Сімона показала, як проходило народження його сина.
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