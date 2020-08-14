Вбивство Енді Картрайта: з'явилася версія про отруєння репера

Підозрювана в убивстві репера Енді Картрайта (Олександра Юшка) Марина Кохал могла отруїти свого чоловіка сильнодіючим медичним препаратом перед тим, як його розчленувати.

Поліцейські знайшли в гаджетах жінки запити в пошукових системах про ліки, які використовують люди, хворі на цукровий діабет. Проте ні в Марини, ні в Олександра не було такого діагнозу, пише видання "Невські новини".

Серед побічних ефектів цього препарату вказана гіпоглікемічна кома – коли в організмі різко знижується концентрація глюкози і людина втрачає свідомість. Якщо вчасно не звернутися за медичною допомогою, є ризик летального результату.

Енді Картрайт і його дружина Марина Кохал

Відзначимо, що оперативники поки не знають, яким чином ці ліки могли потрапити в організм репера, адже шлунок серед залишків Юшка так і не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російський репер українського походження Енді Картрайт помер в Санкт-Петербурзі. Його дружина Марина Кохал нібито дізналася про смерть чоловіка від передозування наркотиків, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло і розклала по пакетам. На четвертий день вона зателефонувала адвокату і повідомила про те, що трапилося. Той, в свою чергу, повідомив в поліцію.

Однак в поліції спростували версію Кохал. Первинний аналіз не виявив наркотиків в організмі померлого репера.

Також стало відомо, що Кохал розчленовувала чоловіка разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту в квартирі знаходилася їхня з музикантом 2,5-річна дитина.

ЗМІ поширили інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці і відварила їх з сіллю.

Згодом в пресі заявили, що Кохал під час допиту визнала свою провину у вбивстві чоловіка. Пізніше адвокат підозрюваного Ірина Скурту заявила журналістам, що її клієнтка провини не визнавала.

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