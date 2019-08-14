"Вау, люта!" Дружина Харламова без одягу розбурхала мережу

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус продемонструвала гнучкість і силу без одягу.

Вона прийняла складну позу на руках, балансуючи на каменях в купальнику. Відповідне фото зірка опублікувала в Instagram.

Асмус instagram / asmuskristina

"Час триамати камені", – підписала дружина Харламова, викликавши цим кадром ажіотаж серед численних шанувальників.

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У коментарях всі були в захваті від сили рук Асмус, яка в минулому займалася спортивною гімнастикою.

"Ого", "Вау", "Оце так", "Приголомшливо", "Офігєть", "Люта", "Бульдог нехай повторить", "Дуже круто", "Це дуже непростий елемент. Я знаю, дочка займається акробатикою і аеробікою", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмус розбурхала мережу пікантним знімком, на якому вона без одягу позували у ванній.

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