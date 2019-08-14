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"Вау, люта!" Дружина Харламова без одягу розбурхала мережу

1.2т Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус продемонструвала гнучкість і силу без одягу.

Вона прийняла складну позу на руках, балансуючи на каменях в купальнику. Відповідне фото зірка опублікувала в Instagram.

Асмус

Асмус

instagram / asmuskristina

"Час триамати камені", – підписала дружина Харламова, викликавши цим кадром ажіотаж серед численних шанувальників.

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У коментарях всі були в захваті від сили рук Асмус, яка в минулому займалася спортивною гімнастикою.

"Ого", "Вау", "Оце так", "Приголомшливо", "Офігєть", "Люта", "Бульдог нехай повторить", "Дуже круто", "Це дуже непростий елемент. Я знаю, дочка займається акробатикою і аеробікою", – відреагували користувачі.

"Вау, люта!" Дружина Харламова без одягу розбурхала мережу
"Вау, люта!" Дружина Харламова без одягу розбурхала мережу
"Вау, люта!" Дружина Харламова без одягу розбурхала мережу
"Вау, люта!" Дружина Харламова без одягу розбурхала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмус розбурхала мережу пікантним знімком, на якому вона без одягу позували у ванній.

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Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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