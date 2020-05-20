Головна Новини
21 травня • оновлено в 00:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Варнава показала стрункі ноги в яскравому вбранні

2.3т
Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка шоу Comedy Woman Катерина Варнава, яка нещодавно розповіла про пропаганду на росТВ, продемонструвала струнку фігуру. Так, вона показала, як танцює в яскравій сукні з розрізом.

Відео Варнава розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Варнава показала стрункі ноги в яскравому вбранні

"Богиня", "Катруся, ви принадність", "Ви крута", "Ну шикарна ж", "Ну яка ж розкішна! Ці запаморочливі ноги...", "Ви приголомшлива жінка", - коментують в мережі.

Варнава показала стрункі ноги в яскравому вбранні
Варнава показала стрункі ноги в яскравому вбранні
Варнава показала стрункі ноги в яскравому вбранні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава зізналася, що розлучилася зі своїм коханим Костянтином, з яким була у відносинах шість років.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Катерина Варнава
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги