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Вакарчук зізнався, чому приховує свою дружину

155.3тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук не показує всім свою дружину Лялю Фонарьову, тому що завжди ревниво оберігав своє особисте життя.

Таке зізнання він зробив в інтерв'ю для "Радіо Свобода", уточнивши, що й далі так робитиме, а дешевий піар просто не переносить.

"Я – людина, яка дуже цінує свою сім’ю, яка завжди дуже ревниво оберігала її, будучи людиною, яка постійно в увазі тільки у сфері шоу-бізнесу. Буду намагатися сповідувати цей принцип і зараз. На камеру демонструвати спеціально своє життя я не збираюся", – зізнався він.

Ляля Фонарьова і Святослав Вакарчук

Ляля Фонарьова і Святослав Вакарчук

BBCcCNN

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Вакарчук уточнив, що сімейні цінності для нього – це те, в чому він живе. А дружина його завжди в усьому підтримує.

Фонарьова і Вакарчук

Фонарьова і Вакарчук

"Де це буде абсолютно доречно, а не нарочито, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім’ю заради певного позитивного іміджу чи заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук пояснив, навіщо йде в Раду. Він також зізнався, що планує припинити давати концерти, якщо працюватиме в парламенті на виконавчій посаді.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесПартія Вакарчука "Голос"
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Ляля фонарёва или фрося бурлакова. Он ведь уже не в первый раз женат.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Хоспаде, как мило... Я даже всплакнул... Пойду съем пироженку...❤♥
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васильевич василий
васильевич василий
Вместе ширяются
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Шматок Сергій, это тайна для конкурентов. А то, что певец заметно поглупел, очевидно.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
васильевич василий, клоун, ты шприцы поставляешь? или так, квакнуть?
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