Вакарчук зізнався, чому приховує свою дружину

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук не показує всім свою дружину Лялю Фонарьову, тому що завжди ревниво оберігав своє особисте життя.

Таке зізнання він зробив в інтерв'ю для "Радіо Свобода", уточнивши, що й далі так робитиме, а дешевий піар просто не переносить.

"Я – людина, яка дуже цінує свою сім’ю, яка завжди дуже ревниво оберігала її, будучи людиною, яка постійно в увазі тільки у сфері шоу-бізнесу. Буду намагатися сповідувати цей принцип і зараз. На камеру демонструвати спеціально своє життя я не збираюся", – зізнався він.

Ляля Фонарьова і Святослав Вакарчук BBCcCNN

Вакарчук уточнив, що сімейні цінності для нього – це те, в чому він живе. А дружина його завжди в усьому підтримує.

Фонарьова і Вакарчук

"Де це буде абсолютно доречно, а не нарочито, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім’ю заради певного позитивного іміджу чи заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук пояснив, навіщо йде в Раду. Він також зізнався, що планує припинити давати концерти, якщо працюватиме в парламенті на виконавчій посаді.

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