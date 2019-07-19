Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Культовий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе в п'ятницю, 19 липня, відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 81 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися біографію артиста і побачити, як він змінювався.

Вахтанг Кікабідзе Фото: belsat.eu

Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі. Після закінчення школи в 1955-1957 роках навчався в Тбіліському університеті. У 1959 році вступив на роботу до Тбіліської філармонії. У 1961-1963 роках навчався в Тбіліському інституті іноземних мов.

Вахтанг Кікабідзе в дитинстві з мамою Фото: stuki-druki.com

Широку популярність Кікабідзе отримав як актор. У кіно він дебютував у 1966 році в фільмі режисера Миколи Санішвілі "Зустріч в горах". Також в цьому ж році артист став учасником ансамблю "Орэра".

Вахтанг Кікабідзе і ансамбль "Орэра" Фото: kommersant.ru

У 1969 році Кікабідзе знявся у фільмі "Не горюй!" (режисера Георгія Данелія), згодом отримавши приз за кращу чоловічу роль Міжнародного кінофестивалю в Картахені (1970). Наступним знаковим фільмом для актора стала картина "Мелодії Верійського кварталу" (режисера Г. Шенгелая, 1973). А в 1977 році вийшов фільм Георгія Данелія "Міміно", в якому Кікабідзе виконав свою найзнаковішу роль і отримав за неї Державну премію СРСР 1978 року.

Вахтанг Кікабідзе, Георгій Данелія і Фрунзик Мкртчян Фото: stuki-druki.com

Вахтанг Кікабідзе у фільмі "Міміно" Фото: stuki-druki.com

Вахтанг Кікабідзе у фільмі "Не горюй!" Фото: 24smi.org

Також запам'яталися його роботи в фільмах Данелії "Зовсім пропащий" і "Фортуна". У 1981 році Кікабідзе за своїм сценарієм зняв комедію в чотирьох новелах "Будь здоровий, дорогий!" (Гран-Прі Габрово-83), а у 1985-му — фільм "Чоловіки і всі інші".

Вахтанг Кікабідзе у фільмі "Фортуна" Фото: 24smi.org

Крім того, за радянських часів Кікабідзе був одним з найпопулярніших співаків. Він виконав велику кількість популярних пісень: "Чито гврито", "Мои года — мое богатство" та інші. Був постійним учасником концертів на центральних каналах, новорічних вогників і т.д.

Зазначимо, що Вахтанг Кікабідезе — народний артист Грузинської РСР (1980), лауреат багатьох міжнародних пісенних конкурсів і кінофестивалів. Почесний громадянин міста Тбілісі (1998). У 1999 році в Москві на "Площі Зірок" була закладена його зірка, а у 2006 році — його "Грузинська зірка" на площі перед будівлею Тбіліської філармонії. Кавалер орденів: Міжнародного ордена Миколи Чудотворця (за примноження добра на землі, представлений від України), Міжнародного ордена Костянтина Великого (представлений від Росії) і грузинських — ордена Честі (1994) і військового ордена Вахтанга Горгасала III ступеня.

У 2014 році в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що якби він був трохи молодший, взяв би учать в АТО на Донбасі в складі ЗС України.

Вахтанг Кікабідзе Фото: Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кікабідзе захотів примирення Грузії і Росії. Також артист зізнався в любові до російського народу.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.