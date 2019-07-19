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Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

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Культовий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе в п'ятницю, 19 липня, відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 81 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися біографію артиста і побачити, як він змінювався.

Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Вахтанг Кікабідзе

Фото: belsat.eu

Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі. Після закінчення школи в 1955-1957 роках навчався в Тбіліському університеті. У 1959 році вступив на роботу до Тбіліської філармонії. У 1961-1963 роках навчався в Тбіліському інституті іноземних мов.

Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Вахтанг Кікабідзе в дитинстві з мамою

Фото: stuki-druki.com

Широку популярність Кікабідзе отримав як актор. У кіно він дебютував у 1966 році в фільмі режисера Миколи Санішвілі "Зустріч в горах". Також в цьому ж році артист став учасником ансамблю "Орэра".

Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Вахтанг Кікабідзе і ансамбль "Орэра"

Фото: kommersant.ru

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У 1969 році Кікабідзе знявся у фільмі "Не горюй!" (режисера Георгія Данелія), згодом отримавши приз за кращу чоловічу роль Міжнародного кінофестивалю в Картахені (1970). Наступним знаковим фільмом для актора стала картина "Мелодії Верійського кварталу" (режисера Г. Шенгелая, 1973). А в 1977 році вийшов фільм Георгія Данелія "Міміно", в якому Кікабідзе виконав свою найзнаковішу роль і отримав за неї Державну премію СРСР 1978 року.

Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Вахтанг Кікабідзе, Георгій Данелія і Фрунзик Мкртчян

Фото: stuki-druki.com

Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Вахтанг Кікабідзе у фільмі "Міміно"

Фото: stuki-druki.com

Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Вахтанг Кікабідзе у фільмі "Не горюй!"

Фото: 24smi.org

Також запам'яталися його роботи в фільмах Данелії "Зовсім пропащий" і "Фортуна". У 1981 році Кікабідзе за своїм сценарієм зняв комедію в чотирьох новелах "Будь здоровий, дорогий!" (Гран-Прі Габрово-83), а у 1985-му — фільм "Чоловіки і всі інші".

Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Вахтанг Кікабідзе у фільмі "Фортуна"

Фото: 24smi.org

Крім того, за радянських часів Кікабідзе був одним з найпопулярніших співаків. Він виконав велику кількість популярних пісень: "Чито гврито", "Мои года — мое богатство" та інші. Був постійним учасником концертів на центральних каналах, новорічних вогників і т.д.

Зазначимо, що Вахтанг Кікабідезе — народний артист Грузинської РСР (1980), лауреат багатьох міжнародних пісенних конкурсів і кінофестивалів. Почесний громадянин міста Тбілісі (1998). У 1999 році в Москві на "Площі Зірок" була закладена його зірка, а у 2006 році — його "Грузинська зірка" на площі перед будівлею Тбіліської філармонії. Кавалер орденів: Міжнародного ордена Миколи Чудотворця (за примноження добра на землі, представлений від України), Міжнародного ордена Костянтина Великого (представлений від Росії) і грузинських — ордена Честі (1994) і військового ордена Вахтанга Горгасала III ступеня.

У 2014 році в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що якби він був трохи молодший, взяв би учать в АТО на Донбасі в складі ЗС України.

Вахтангу Кікабідзе — 81: як змінювався легендарний артист

Вахтанг Кікабідзе

Фото: Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кікабідзе захотів примирення Грузії і Росії. Також артист зізнався в любові до російського народу.

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Особа
Вахтанг Кікабідзе
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hunt andres
hunt andres
К сожалению, к 2014 году уважаемый и талантливый Буба уже малость повредился головой. Иначе бы не просился в АТО:-)
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Стал пидapacoм в тигровой шкуре)
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