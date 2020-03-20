Вагітна зірка "Кварталу" повністю роздяглася на фото

Учасниця гумористичного проекту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія, яка готується вперше стати мамою, роздяглася на новому фото.

Так, пікантна фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Віра Кекелія Instagram @kekeliavera

На фото Кекелія позує повністю голою в одних лише блискучих рукавичках. Голі груди артистка прикрила руками.

"Рукавички – ще один чудовий засіб захисту", – таким підписом супроводила Віра знімок.

Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій, побачивши ефектний кадр:

"Неймовірно шикарне фото", "Божественна", "Шикарно! Ви супер", "Як це красиво", "Прекрасна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Кекелія вразила мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в білій сукні з дуже глибоким вирізом, засвітивши груди.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!