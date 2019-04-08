"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, викликала суперечки в мережі новим відео. Вона опублікувала в своєму Instagram ролик, на якому прогулюється по Нью-Йорку.

Деякі користувачі мережі відзначили, що вона прекрасно виглядає, а ось інша частина фанатів артистки заявили, що Лорак виглядає дивно. Крім того, шанувальники співачки поцікавилися чи не вагітна вона.

Podrobnosti.ua

"Красива", "Така яскрава", "Треба починати менше їсти", "Клишонога", "Так награно", "Ну і хода", "З Лазарєвим листуєшся?", "Кароліна дійсно вагітна?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом провели канікули на популярному американському курорті Маямі. Також пізніше стало відомо, що разом з Лорак і Лазарєвим відпочивали російський поп-король Філіп Кіркоров і українська гімнастка Лілія Подкопаєва.

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