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"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео

3.4тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, викликала суперечки в мережі новим відео. Вона опублікувала в своєму Instagram ролик, на якому прогулюється по Нью-Йорку.

Деякі користувачі мережі відзначили, що вона прекрасно виглядає, а ось інша частина фанатів артистки заявили, що Лорак виглядає дивно. Крім того, шанувальники співачки поцікавилися чи не вагітна вона.

"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео

Podrobnosti.ua

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"Вульгарна": Камінська показала відверте відео в купальнику

❤️Love in the air.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

🤟Have a good day!

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

"Красива", "Така яскрава", "Треба починати менше їсти", "Клишонога", "Так награно", "Ну і хода", "З Лазарєвим листуєшся?", "Кароліна дійсно вагітна?", - пишуть в мережі.

"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео
"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео
"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео
"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео
"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео
"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео
"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео
"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео
"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом провели канікули на популярному американському курорті Маямі. Також пізніше стало відомо, що разом з Лорак і Лазарєвим відпочивали російський поп-король Філіп Кіркоров і українська гімнастка Лілія Подкопаєва.

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