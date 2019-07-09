В Україні прийняли категоричне рішення щодо дитячого Євробачення: подробиці

До участі в дитячому пісенному конкурсі Євробачення не допустять юних вокалістів, які вже встигли виступити в Росії.

Таке рішення прийняли у Національній громадській телерадіокомпанії України (НГТУ), яка є національним мовником і визначає правила Нацвідбору.

"Оргкомітет відмовляє в участі у відборі, припиняє участь у відборі учасника на будь-якому етапі відбору або скасовує результати відбору, якщо учасник (сольний виконавець/група) здійснював концертну діяльність після 01.01.2014, планує або здійснює в цей час виступи на території країни-агресора і/або на окупованій території, брав участь в заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора", — наголошується в одному з пунктів правил Національного відбору.

Фото: junioreurovision.tv

"У разі невідповідності або порушення учасником цього положення, правил (умов) Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ "НГТУ" під час проведення відбору Оргкомітет має право відмовити в участі у ньому", — також згадується положеннях.

Зазначимо, що прийом заявок на участь у дитячому Євробаченні в Україні стартував 8 липня (триватиме до 8 серпня). У Нацвідборі можуть брати участь сольні виконавці та групи, які є громадянами України або постійно проживають в Україні. Їм на день проведення фіналу конкурсу (24 листопада 2019) повинно бути не менше 9 і не більше 14 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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