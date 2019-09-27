В офіційній версії загибелі Цоя знайшли нестикування: що відомо

Експерти поставили під сумнів офіційну версію слідства про загибель культового рок-виконавця Віктора Цоя в автокатастрофі.

Нещодавно з'явилася додаткова інформація, яка вказує на нестикування у висновку, що музикант заснув за кермом. Судовий експерт Наталя Потачук пояснила пітерському виданню "Фонтанка", в чому суть.

Виктор Цой instagram / group_kino_official

"Людина, яка заснула за кермом, втрачає контроль над автомобілем, через що той кудись звертає і рухається в напрямку, заданому цим випадковим поворотом. Якщо припустити, що Віктор Цой звернув на узбіччя випадково, заснувши і втративши контроль за машиною, то він мав продовжити рух у напрямку, заданому поворотом. У цьому випадку його "Москвич" виявився б у полі, а не на проїжджій частині на шляху проходження "Ікаруса", – уточнила експерт.

Дізнатися про всі обставини ДТП їй допомогла схема, в яку фахівці додали відсутні раніше елементи. Так, з'ясувалося, що на шляху Цоя були дерево, кущ та сигнальні стовпчики.

Схема з місця ДТП

"Коли людина звертає на таке вузьке узбіччя та 35 метрів їде, не зіткнувшись із жодною з розташованих там перешкод, а потім іде назад на проїжджу частину, побачивши перед собою дерево з кущем, підстав припускати, ніби вона робить це в несвідомому стані – немає", – стверджує Потлачук.

Місце ДТП, де загинув Цой

Стовпчики на місці ДТП, де загинув Цой

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Кіно" загинув в аварії під Ригою 15 серпня 1990 року, врізавшись на своєму "Москвичі" в пасажирський "Ікарус", за кермом якого був латиш Яніс Фібігс.

Тоді суд визнав чоловіка невинним у смертельній ДТП, але шанувальники досі вважають його "вбивцею" кумира. У 2018 році чоловік розповів, що протягом 28 років відчуває муки совісті.

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