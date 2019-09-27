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28 вересня • оновлено в 18:46
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В офіційній версії загибелі Цоя знайшли нестикування: що відомо

11.3т Читати матеріал російською

Експерти поставили під сумнів офіційну версію слідства про загибель культового рок-виконавця Віктора Цоя в автокатастрофі.

Нещодавно з'явилася додаткова інформація, яка вказує на нестикування у висновку, що музикант заснув за кермом. Судовий експерт Наталя Потачук пояснила пітерському виданню "Фонтанка", в чому суть.

Виктор Цой

Виктор Цой

instagram / group_kino_official

"Людина, яка заснула за кермом, втрачає контроль над автомобілем, через що той кудись звертає і рухається в напрямку, заданому цим випадковим поворотом. Якщо припустити, що Віктор Цой звернув на узбіччя випадково, заснувши і втративши контроль за машиною, то він мав продовжити рух у напрямку, заданому поворотом. У цьому випадку його "Москвич" виявився б у полі, а не на проїжджій частині на шляху проходження "Ікаруса", – уточнила експерт.

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Дізнатися про всі обставини ДТП їй допомогла схема, в яку фахівці додали відсутні раніше елементи. Так, з'ясувалося, що на шляху Цоя були дерево, кущ та сигнальні стовпчики.

Схема з місця ДТП

Схема з місця ДТП

"Коли людина звертає на таке вузьке узбіччя та 35 метрів їде, не зіткнувшись із жодною з розташованих там перешкод, а потім іде назад на проїжджу частину, побачивши перед собою дерево з кущем, підстав припускати, ніби вона робить це в несвідомому стані – немає", – стверджує Потлачук.

Місце ДТП, де загинув Цой

Місце ДТП, де загинув Цой

Стовпчики на місці ДТП, де загинув Цой

Стовпчики на місці ДТП, де загинув Цой

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Кіно" загинув в аварії під Ригою 15 серпня 1990 року, врізавшись на своєму "Москвичі" в пасажирський "Ікарус", за кермом якого був латиш Яніс Фібігс.

Тоді суд визнав чоловіка невинним у смертельній ДТП, але шанувальники досі вважають його "вбивцею" кумира. У 2018 році чоловік розповів, що протягом 28 років відчуває муки совісті.

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Особа
Виктор Цой
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
ДТП смерть розслідування шоу-бизнес
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И? Заснул, съехал, на кочке тряхнуло, глаза открыл впереди дерево. Естественная реакция - уйти от столкновения. И спросонья в такой ситуации не слишком то обстановку оценишь. Руль вывернул и вылетел под Икарус. Короче, тетка захотела пропиариться на имени Цоя.
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