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21 січня • оновлено в 11:38
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"Дешева попса": у мережі рознесли новий трек Лорак із братом Таяни

1.4т
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Українська співачка Ані Лорак і артист лейбла Black Star, який також є братом співачки TAYANNA Міша Марвін, записали спільну пісню під назвою "Ухожу". Так, її відразу ж розкритикували в мережі.

Трек з'явився на YouTube-каналі "Первое Музыкальное". Також виконавці прокоментували нову роботу на особистих сторінках в Instagram (слухайте аудіо нижче).

Міша Марвін і Ані Лорак

Міша Марвін і Ані Лорак

Фото: instagram/anilorak

"Треба вчасно йти з поганого фільму, звільнятися з ненависної роботи та завершувати стосунки, у яких немає майбутнього", – написав Міша Марвін. Лорак же побажала на своїй сторінці, щоб "ця правдива історія зігрівала серця".

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на спільний трек Лорак і Марвіна. Багато хто написав, що це "дешева попса з примітивним текстом". А також, що вони "не змогли його дослухати".

"Дешева попса": у мережі рознесли новий трек Лорак із братом Таяни
"Дешева попса": у мережі рознесли новий трек Лорак із братом Таяни
"Дешева попса": у мережі рознесли новий трек Лорак із братом Таяни

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у мережі заговорили про те, що Ані Лорак виходить заміж за свого коханого, 27-річного саундпродюсера Black Star Єгора Гліба.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
TAYANNA Ані Лорак
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