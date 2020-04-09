В інвалідному візку: Ніколаєв схвилював мережу фото з лікарні

Російський композитор і співак Ігор Ніколаєв, у якого діагностували пневмонію, опублікував фото в інвалідному візку, зроблене в лікарні в Комунарці.

Так, знімок з'явився на сторінці артиста в Instagram.

Ігор Ніколаєв teleprogramma.pro

У кадрі Ніколаєв сфотографований в інвалідному візку і з маскою на обличчі. Коридорами лікарні його везе лікар у захисному костюмі.

У підписі до фото композитор розповів, що він вже одужав і знаходиться вдома.

"Пневмонія відступила, я вдома, але хочу сказати всім, хто теж у такій ситуації – не треба бадьоритися й думати, що ви повністю здорові й прямо супермени, повертайтеся до нормального життя акуратно й поступово!", – пише артист.

У коментарях прихильники побажали Ніколаєву здоров'я. Однак були й ті, хто зазначив, що в Комунарці лікуються або багаті, або зірки, а прості люди знаходяться в звичайних лікарнях, де навіть не вистачає ліків.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина Ігоря Ніколаєва Юлія Проскурякова показала, як співак виглядає після хвороби.

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