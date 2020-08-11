В екссоліста "Ласкового мая" виявили рак після зараження коронавірусом

У 46-річного соліста першого складу "Ласкового мая" Олександра Пріко розвинувся рак легені після того, як музикант перехворів коронавірусом.

Про це заявив продюсер групи Андрій Разін на своїй сторінці в Instagram. 2 серпня музиканта у важкому стані госпіталізували з коронавірусом в одну з лікарень в Санкт-Петербурзі (Росія). За його словами, стан співака не змінився.

"Я завжди був проти куріння і забороняв хлопцям курити. Але Саша Пріко і Юра Шатунов – єдині два соліста, які курили і не слухали мене. Юра Шатунов – з шести років, Саша – з дев'яти", – поділився Разін.

В Олександра Пріко розвинувся рак легені Instagram @razin_andrei_lm

Продюсер додав, що наразі займається питанням госпіталізації співака в онкологічну клініку для проходження лікування від раку.

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