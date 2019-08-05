У "ДНР" виступили артисти з Росії: опубліковані фото

У "ДНР" у неділю, 4 серпня, відбувся святковий концерт до Дня залізничника за участю зірок російського шоу-бізнесу Ігоря Саруханова і Родіона Газманова.

Про це повідомив Telegram-канал "Necro Mancer". Зазначимо, що концерт пройшов у столичному парку імені Щербакова. Виступ артистів тривав понад дві години, і не дивлячись на дощ, глядачі не розійшлися.

Родіон Газманов Фото: twitter/666_mancer

Родіон Газманов Фото: twitter/666_mancer

"Справжнім меломанам і дощ не завадить", — йдеться в повідомленні.

Родіон Газманов Фото: twitter/666_mancer

Ігор Саруханов Фото: twitter/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня відбулася російська премія МузТВ, куди за нагородами кинулися українські зірки. Після цього в Азербайджані пройшов щорічний музичний фестиваль, організований РФ, де також були помічені українці.

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