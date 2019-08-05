Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

У "ДНР" виступили артисти з Росії: опубліковані фото

2.9т Читати матеріал російською

У "ДНР" у неділю, 4 серпня, відбувся святковий концерт до Дня залізничника за участю зірок російського шоу-бізнесу Ігоря Саруханова і Родіона Газманова.

Про це повідомив Telegram-канал "Necro Mancer". Зазначимо, що концерт пройшов у столичному парку імені Щербакова. Виступ артистів тривав понад дві години, і не дивлячись на дощ, глядачі не розійшлися.

У "ДНР" виступили артисти з Росії: опубліковані фото

Родіон Газманов

Фото: twitter/666_mancer

У "ДНР" виступили артисти з Росії: опубліковані фото

Родіон Газманов

Фото: twitter/666_mancer

Новини
В Україну масово приїдуть російські зірки: кого чекати

"Справжнім меломанам і дощ не завадить", — йдеться в повідомленні.

У "ДНР" виступили артисти з Росії: опубліковані фото

Родіон Газманов

Фото: twitter/666_mancer

У "ДНР" виступили артисти з Росії: опубліковані фото

Ігор Саруханов

Фото: twitter/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня відбулася російська премія МузТВ, куди за нагородами кинулися українські зірки. Після цього в Азербайджані пройшов щорічний музичний фестиваль, організований РФ, де також були помічені українці.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Родіон Газманов Ігор Саруханов
Місце
Україна Донецьк
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
30
25
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Qurd Boz
Qurd Boz
Vidat, predki perevernulis v moqile...dermo sobachye...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel