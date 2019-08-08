"Уже рік разом": стало відомо, як виглядає справжня коханка ексчоловіка Лорак

У мережі з'явилася інформація про те, що колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вже рік зустрічається з киянкою Самією Ахметовою.

Так, у Telegram-каналі YOBAJUR подруга дівчини заявила, що чутки про роман Налчаджиоглу з Яною Бєляєвою були неправдивими.

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак

Поки немає ніякої інформації про дівчину, а всі її соціальні мережі закриті від сторонніх очей. В інтернеті є всього декілька знімків нової коханої Налчаджиоглу.

Самія Ахметова

Самія Ахметова

Зазначимо, що Налчаджиоглу не приховує своїх стосунків із дівчиною. Він розмістив декілька знімків із нею в Instagram-Stories.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся