"Уже рік разом": стало відомо, як виглядає справжня коханка ексчоловіка Лорак

У мережі з'явилася інформація про те, що колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вже рік зустрічається з киянкою Самією Ахметовою.
Так, у Telegram-каналі YOBAJUR подруга дівчини заявила, що чутки про роман Налчаджиоглу з Яною Бєляєвою були неправдивими.
Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак
Поки немає ніякої інформації про дівчину, а всі її соціальні мережі закриті від сторонніх очей. В інтернеті є всього декілька знімків нової коханої Налчаджиоглу.
Самія Ахметова
Самія Ахметова
Зазначимо, що Налчаджиоглу не приховує своїх стосунків із дівчиною. Він розмістив декілька знімків із нею в Instagram-Stories.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Причиною розриву стосунків стала зрада Мурата, яка потрапила на відео. Його застукали в одному з нічних закладів Києва в компанії молодої моделі Яни Бєляєвої.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Брат співачки розповів, що вона берегла шлюб до останнього, а зараз уже перестала переживати через офіційний розрив. Донька Софія залишиться з матір'ю.
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