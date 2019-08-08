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"Уже рік разом": стало відомо, як виглядає справжня коханка ексчоловіка Лорак

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У мережі з'явилася інформація про те, що колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вже рік зустрічається з киянкою Самією Ахметовою.

Так, у Telegram-каналі YOBAJUR подруга дівчини заявила, що чутки про роман Налчаджиоглу з Яною Бєляєвою були неправдивими.

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак

Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак

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"Уже рік разом": стало відомо, як виглядає справжня коханка ексчоловіка Лорак
"Уже рік разом": стало відомо, як виглядає справжня коханка ексчоловіка Лорак

Поки немає ніякої інформації про дівчину, а всі її соціальні мережі закриті від сторонніх очей. В інтернеті є всього декілька знімків нової коханої Налчаджиоглу.

Самія Ахметова

Самія Ахметова

Самія Ахметова

Самія Ахметова

Зазначимо, що Налчаджиоглу не приховує своїх стосунків із дівчиною. Він розмістив декілька знімків із нею в Instagram-Stories.

"Уже рік разом": стало відомо, як виглядає справжня коханка ексчоловіка Лорак
"Уже рік разом": стало відомо, як виглядає справжня коханка ексчоловіка Лорак
"Уже рік разом": стало відомо, як виглядає справжня коханка ексчоловіка Лорак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
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