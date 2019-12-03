"Утискають російськомовне населення": відомий український продюсер висловився про "Л/ДНР"

Український продюсер, а також учасник гурту "Гриби" Юрій Бардаш висловився про конфлікт на Донбасі й перейменування вулиць в Україні.

Чоловік став новим героєм шоу російського журналіста Юрія Дудя "вДудь". (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скриншот із відео

Юрій Дудь, запитав у Бардаша про його ставлення до "Л/ДНР".

"Яке у мене може бути ставлення? У мене душа болить за мій регіон, за людей, які потрапили в заміс. Болить душа за людей. Я не ставлюся до"ЛНР", я ставлюся до людей, з якими я виріс там. І ось ці моменти, "ЛНР", Київ, Москва – мене не цікавлять. Мене люди цікавлять, які там. До них я ставлюся чудово, і завжди буду ставитися добре тому, що це люди, з якими я виріс. Мені їх звичаї знайомі й зрозумілі . Це мої люди", – сказав Бардаш.

Скриншот із відео

Він додав, що Донбас для нього – важка тема.

"Що я спостерігаю в Україні протягом останніх п'яти років – я спостерігаю свавілля в цій країні. Максимальне свавілля. Це така насправді важка тема. Дуже важка тема. Я дуже часто чую такий вислів "типове донбаське б*дло , але що я знаю про це "донбаське б*дло"? Це люди, які працюють. Вони завжди працювали. Їхнє життя – робота, завод. Так, вони суворі, люті і не такі культурні, як у столиці", – додав він.

Скриншот із відео

Бардаш заявив про те, що в Україні утискають людей, які розмовляють російською мовою.

"Зараз яка ситуація – заборонили всі російські школи, або скасували, я не знаю, як це назвати. А в Україні 45%, або 50%, або 60% - російськомовні, які виросли, народилися, ввібрали російську мову. Це їхня рідна мова. Україна їхня країна рідна, але мова їхня російська. І відчувається жорсткий тиск на цих людей. І ніби як, хочеш щось сказати і ти відразу сепаратист, "ватник" або "вишиватник", я не знаю, вони понавигадували стільки цих різних слів. Я глибоко в цю х*єту не лізу. У Facebook заходиш - вони всі сидять там, др*чери диванні, військо це сидить і сиплять там це все. Мій двіж такий – йди пред'яви мені в обличчя і ми поговоримо. Такого не відбувається. Але відбувається цькування людей. Ось моє ставлення, що несеться свавілля. Правда, зараз почався якийсь акуратний двіж у бік миру, війська розвели, але теж все це відбувається з таким скрипом", – зазначив Бардаш.

Скриншот із відео

"Я говорю про всіх, хто утискає російськомовне населення в Україні. Розумієш? Це дуже боляче, це дуже погано, це просто огидно. Це реально є. У нас зараз вулиці називаються, у нас там пам'ятники... Знаєш, у мене дід воював і я ріс з усвідомленням того, що я переможець. Велика перемога. Мій народ переможець. Я ніде не воював і я не хочу воювати. Навіщо воювати? У мене культурний фронт, розумієш? Культурний. Я працюю в цьому напрямку", – сказав продюсер .

Скриншот із відео

Також він висловився про перейменування вулиць в Україні.

"У нас вулиці, всі пам'ятники там, Жукову, ну коротше, пам'ятники всі зносять, називають іменами, прізвищами називають людей, які коли німці приходили в Україну, то ці люди допомагали їм. Вони ставали там, керівні посади, есесівські батальйони. Зараз у нас інші герої в країні і нам це все нав'язується, що відбувається зараз", – додав Бардаш.

Скриншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, російського письменника-терориста Захара Прилєпіна, який воював у лавах окупантів Донбасу, розлютила мова журналіста Юрія Дудя на премії "Журналіст року". У ній він закликав боротися проти корупції в Російській Федерації.

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