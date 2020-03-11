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11 березня • оновлено в 14:12
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Успенська змінилася до невпізнання. Фото

1.9т
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Російська співачка українського походження Любов Успенська викликала бурхливі обговорення в мережі через зовнішній вигляд на новій фотографії.

Так, відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.

Любов Успенська

Любов Успенська

goodhouse.ru

На фото 66-річна Успенська позує у себе вдома на кухні. При цьому, співачка одягнена в чорний спортивний костюм і з пов'язкою на голові.

"Після концерту в Нижньому Новгороді я все ще сповнена сил та енергії. Збираюся приготувати вечерю для моїх близьких друзів. І планую зробити це з величезним задоволенням",підписала знімок Успенська.

Втім, увагу більшості підписників привернуло обличчя артистки. На думку користувачів, співачка змінилася до невпізнання.

"Близько краще не дивитися на обличчя. Як з фільму жахів", "На кого вона стала схожа", "Я навіть її не впізнала", "Зовсім на себе не схожа", – писали в мережі.

"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання
"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання
"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання
"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання
"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання
"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання
"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання
"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак довела до істерики співачку Любов Успенську під час зйомок свого нового шоу "Док-ток".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
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