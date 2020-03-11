"Щоки очі закривають": Успенська змінилася до невпізнання

Російська співачка українського походження Любов Успенська викликала бурхливі обговорення в мережі через зовнішній вигляд на новій фотографії.

Так, відповідний знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.

Любов Успенська goodhouse.ru

На фото 66-річна Успенська позує у себе вдома на кухні. При цьому, співачка одягнена в чорний спортивний костюм і з пов'язкою на голові.

"Після концерту в Нижньому Новгороді я все ще сповнена сил та енергії. Збираюся приготувати вечерю для моїх близьких друзів. І планую зробити це з величезним задоволенням", – підписала знімок Успенська.

Втім, увагу більшості підписників привернуло обличчя артистки. На думку користувачів, співачка змінилася до невпізнання.

"Близько краще не дивитися на обличчя. Як з фільму жахів", "На кого вона стала схожа", "Я навіть її не впізнала", "Зовсім на себе не схожа", – писали в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак довела до істерики співачку Любов Успенську під час зйомок свого нового шоу "Док-ток".

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