"Вези мене, мерзота": Ургант жорстко висміяв фітнес-тренерку, яка влаштувала істерику в таксі

Російський ведучий Іван Ургант висміяв фітнес-тренерку та учасницю конкурсу "Міс Томськ – 2013" Яну Данькову, яка "прославилася" після ролика, де вона била таксиста по плечу з криками "Вези мене, мерзота!".

Так, відеопародію опублікували в Instagram-акаунті шоу "Вечірній Ургант". У ролику Ургант кричав і лаявся на ліфт, вимагаючи від нього "везти" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Іван Ургант і Яна Данькова

"Вези мене, мерзота. Що ти робиш? На мене люди чекають. Ти знущаєшся? Вези мене! Ні, ти мене, повезеш, мерзота... Ти знущаєшся, тому що я росіянин, так? Якщо не повезеш, такі люди під'їдуть", – істерично кричав Ургант.

Іван Ургант

На кадрах також видно, що в ліфті не було натиснуто кнопку поверху, до якого потрібно доїхати. Його співведучий Дмитро Хрустальов заявив, що такий підхід не спрацює і порадив натиснути необхідну кнопку з цифрою.

Іван Ургант

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Ургант висміяв телеведучу Ксенію Собчак за оголене відео у ванній.

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