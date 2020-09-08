Ургант висміяв Лукашенка за "перехоплення" розмови Берліна та Варшави. Відео

Російський ведучий Іван Ургант висміяв Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, через "перехоплення" розмови Варшави і Берліна.

У програмі "Вечірній Ургант" росіянин пожартував про способи отримання владою Білорусі запису бесіди. Фрагмент шоу був опублікований на YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Іван Ургант. Скриншот

"Як вони перехопили? Тут два варіанти. Або фашисти, відступаючи, не встигли змотати кабель. Або Олександр Григорович неправильно повернув антену на телебаченні, коли налаштовувався на "Рен.ТВ", щоб подивитися свій улюблений фільм "Розлом у Сан-Андреасі" з Дуейном "Скелею" Джонсоном", – сказав Ургант.

Він також пожартував про суть самої розмови, яку представили в Білорусі. Ведучий вказав на те, що співрозмовники фактично похвалили Лукашенка.

"З іншого боку, там є жива справжня фраза, яку не вигадати, не написати сценаристам: Олександр Лукашенко виявився міцним горішком. Таку фразу неможливо придумати", – сказав Ургант.

Нагадаємо, Лукашенко на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним назвав фальсифікацією озвучену Меркель інформацію про отруєння Навального "Новачком".

"Вчора чи позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому – Навальному – хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв'язку... Чітко говорить про те, що це фальсифікація. Жодного отруєння Навального не було", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний ведучий "Вечірнього Урганта" раніше спародіював Олександра Лукашенка.

Також Ургант підтримав протести в Білорусі та виступив проти насильства силовиків.

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