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14 листопада • оновлено в 14:07
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Ургант сміливо пожартував про корупцію в ефірі росТБ: росіяни в захваті

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Російський телеведучий і гуморист Іван Ургант сміливо пожартував про корупції в РФ.

Так, зробив він це в ефірі своєї програми "Вечірній Ургант", яка виходить на пропагандистському "Першому каналі". У ній шоумен прокоментував новий закон про конфіскацію майна у будь-яких громадян, знайомих з хабарниками (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ургант сміливо пожартував про корупцію в ефірі росТБ: росіяни в захваті

Фото: hellomagazine.com

"Ця новина пов'язана з останніми справами про корупцію. І виникає питання: якщо я колись провів весілля у сина губернатора, а його потім посадили за корупцію чи повинен я забирати у своїх доньок золотий злиток, яким вони так люблять грати? Тут вже залежить все від кожного з нас... але скажу одне, що потрібно розплутувати корупційні схеми", — сказав Ургант.

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Також він слідом додав, що в ситуації, яка склалася і зі своїми знайомими потрібно бути завжди напоготові.

Іван Ургант

Іван Ургант

Скріншот з відео

"Тому, якщо до вас підійшов однокласник, який після школи пішов в академію ФСБ і питає у вас: "Ти не проти, якщо я крім особистого літака, ще й гірничопереробний комбінат запишу в ПАР на твого тестя, у нього якраз інвалідність?!" Ось в цей момент будьте пильні", — зазначив Ургант.

У мережі прийшли в захват від жартів телеведучого і написали багато позитивних коментарів.

"Сміливі жарти. Змін потребують наші серця", "Сміливіше, Іван. Народ з тобою", "Давай більше політичного гумору весело", "Про конфіскацію найкраща новина", — висловилися люди.

Ургант сміливо пожартував про корупцію в ефірі росТБ: росіяни в захваті
Ургант сміливо пожартував про корупцію в ефірі росТБ: росіяни в захваті
Ургант сміливо пожартував про корупцію в ефірі росТБ: росіяни в захваті
Ургант сміливо пожартував про корупцію в ефірі росТБ: росіяни в захваті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік та шоумен Максим Галкін публічно познущався над пропагандою в РФ.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Іван Ургант
Місце
Росія
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семенов Александр
семенов Александр
ЦЭПЭРЭМЖНА ПЭРЭМОГА!!! Вислоужим запрещают смотреть росТВ но подробно пересказывают содержание программ , интересно, а те кто пересказывает. он получается смотрит!!! ЦЭЗРАДА ЗДАДНАЯ!!!
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