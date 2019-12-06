"Обрізати потрібно акуратно": Ургант публічно висміяв пресконференцію Медведєва

Російський телеведучий і гуморист Іван Ургант висловився з нагоди щорічної пресконференції прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Так, у новому випуску "Вечірній Ургант" він висміяв представників каналів, яких запросили на захід. А також із гумором зазначив, що сам би хотів взяти участь у ньому, але на бесіду з главою уряду від "Першого каналу" був направлений інший журналіст (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Іван Ургант Фото: sobesednik.ru

"Якщо раніше запрошували ведучих все-таки більш розважальних телеканалів: Сергія Брильова, Іраду Зейналову, Петра Толстого, то зараз запросили серйозну журналістику: Анастасію Івлєєву, Андрія Разиграєва, Тимура Батрутдінова, чудову розкріпачену дівчинку з каналу "Карусель"... Я теж думав над тим, чому мене не запросили, але там був інший представник каналу", — сказав Ургант.

Іван Ургант Скриншот з відео

Крім того, телеведучий вирішив пофантазувати та зняв власну версію розмови з Медведєвим. Він сидів поруч з коміком Тимуром Батрутдіновим, який був присутній на зустрічі з прем'єр-міністром, і ставив питання під логотипами різних каналів.

Тимур Батрутдінов та Іван Ургант Скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Ургант пожартував про корупцію в Росії. У мережі були в захваті від сміливості телеведучого й написали багато позитивних коментарів.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!