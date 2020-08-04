Українську модель Кирилюк побили на відомому курорті: МВС звернулося до посольства Туреччини

Міністерство внутрішніх справ України звернулося до турецьких дипломатів з приводу недавнього побиття української моделі Дар'ї Кирилюк на курорті в Чешме.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на особистій сторінці в Facebook. За його словами, в структурі розраховують на об'єктивне, прозоре й швидке розслідування цієї події та притягнення винних до відповідальності.

"За дорученням Міністра внутрішніх справ Арсена Аваков провів зустріч із заступницею посла Туреччини в Україні – пані Букет Кабакджі й передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дар'ї Кирилюк в турецькому місті Чешме разом з ще трьома жінками. Розраховуємо на об’єктивне, прозоре та швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності!" – написав Геращенко.

Українську модель побили в Туреччині: МВС вимагає покарати винних (Instagram Дар'ї Кирилюк)

Facebook-аккаунт Антона Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турецькому курорті Чешме охорона пляжу побила відому українську модель Дар`ю Кирилюк, разом з нею також постраждали її друзі. Інцидент спровокував скандал в мережі – багато користувачів не повірили Дар`ї. Читайте також на OBOZREVATEL, що відомо про постраждалу на турецькому пляжі моделі Кирилюк.