Український телеканал показав у День Незалежності концерт із зірками РФ

Український телеканал "112 Україна" в День Незалежності транслював фестиваль "Слов'янський базар" у Вітебську за участю зірок російського шоубізнесу.

З огляду на запис на YouTube-каналі ЗМІ, там виступало багато артистів, яким заборонено в'їзд в Україну, а також ті, хто перебрався з нашої країни до Росії.

Український дует "Кролики", який виступає в Росії Скриншот відео

Лоліта Мілявська на "Слов'янському базарі" Скриншот відео

У фестивалі взяла участь і Таїсія Повалій Скриншот відео

Зокрема, концерт складався з номерів дуету коміків "Кролики" (Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко), Лоліти, Таїсії Повалій, Філіпа Кіркорова, Сосо Павліашвілі, а також дуету виконавців Варвари і Олексія Петрухіна. До речі, номер останніх супроводжувався танцями ансамблю в російських народних костюмах.

Російські виконавці Варвара і Олексій Петрухін Скріншот відео

Концерт за участю Кіркорова на День Незалежності обурив українців Скриншот відео

Виступ Філіпа Кіркорова Скриншот відео

Сосо Павліашвілі також з'явився на екрані "112 Україна" Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.

Однак гурти "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень.

Крім того, багатьом українцям не сподобалося, як виглядали артисти, і те, що серед уривків 42 пісень вони виконали і російськомовні.

Також люди висловили думку, що концерт був позбавлений смаку і що в країні, яка зараз захищає свою незалежність на сході, взагалі не час для таких урочистостей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!