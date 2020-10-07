Українських медиків перетворили в культових супергероїв: як вони виглядають

У Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ презентували фотопроєкт під назвою "Лікарі Супергерої". У ньому взяли участь 22 медики, яких переодягли в костюми хоробрих героїв фільмів.

Творцем проєкту є членкиня Опікунської ради "Охматдит" Христина Гевко. Вона розповіла про ідею його створення на особистій сторінці в Facebook, прикріпивши знімки до публікації (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Ідея цього проєкту жила в мені відтоді, як я глибше зрозуміла роботу медиків. У моїй голові відразу виникли образи супергероїв, чарівників, надлюдей! Вони оберігають, рятують, захищають. Вони можуть не спати й не їсти, вони зберігають спокій і виваженість, щодня приймаючи життєво важливі рішення. Цей образ особливо підсилився у час пандемії, коли ми згадали, чому професія лікар – це так важливо! Я дуже зраділа, коли мою трохи дитячу ідею, підтримала улюблена Опікунська Рада ЛОДКЛ "Охматдит"... Величезне дякую чудовим лікарям, які терпляче витримали усі наші "експерименти" з образами", – заявила організаторка.

Всі фото будуть розміщені у відділеннях ОХМАТДИТу. За словами Гевко, проєкт будуть продовжувати, адже не всі медики лікарні взяли в ньому участь.

"Таких проєктів хочемо зробити кілька. Також, щоб залучити лікарів з реанімаційного відділення. Тематика буде перегукуватися з казками, щоб лікар став відкритим і зрозумілим для дітей", – поділилася Гевко з виданням "Суспільне.Новини".

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