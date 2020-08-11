Українські артисти, продюсери і представники шоу-бізнесу об'єдналися у "Всеукраїнську професійну спілку працівників музичної індустрії".

Робота зі створення профільної організації велася давно, але гостра необхідність в ній виникла саме через введення карантинних заходів, коли вся музична індустрія зупинила свою діяльність на невизначений термін. Так, представники творчих професій збираються запропонувати державі конкретний план розвитку галузі, яка, на їхню думку, має великий економічний і культурний потенціал. Про це виданню OBOZREVATEL повідомили в Secret Service EA.

Оля Полякова Пресслужба

Представники 16-ти обласних організацій узгодили статут і створення "Всеукраїнської професійної спілки працівників музичної індустрії" і обрали членів правління та наглядової ради Профспілки.

"Це ознака повноліття музичної індустрії, за ці роки зросла до повноцінного спілкування з державою. Всеукраїнська профспілка – це потужна форма громадського об'єднання, яка має значний перелік юридичних інструментів для захисту професійних інтересів представників музичної сфери, авторських прав, створення сучасного законодавства, інвестиційного клімату, податкової політики та галузевої програми розвитку", – відзначило джерело

Українські артисти і продюсери об'єдналися в музичну профспілку: що це означає Пресслужба

Офіційний документ про державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України отримали голова Профспілки продюсер Михайло Ясинський, заступниці голови Профспілки і правознавець Анна Степаненко, а також популярна українська співачка Оля Полякова, яка є членкинею правління.

Українські артисти і продюсери об'єдналися в музичну профспілку: що це означає Пресслужба

До Профспілки вже приєдналися і інші представники музичної індустрії: режисер Алан Бадоєв, продюсер Юрій Нікітін, директор і співвласник музичного видавництва Best Music Мар'яна Вороніна, музикант і засновник LiRoom.com.ua Олексій Бондаренко, продюсер і звукорежисер Вадим Лисиця, голова всеукраїнської асоціації дистриб'юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання Ольга Кушпітовська, співачка і авторка пісень Тетяна Решетняк (TAYANNA), засновниця форуму концертної індустрії Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська, директор музичної PR/Digital агентства "Много воды" Олександр Варениця, промоутер і організатор фестивалів Ростислав Кулик, музикант, саундпродюсер і автор пісень проекту Cape Cod Максим Сикаленко і інші.

Українські артисти і продюсери об'єдналися в музичну профспілку: що це означає Пресслужба

Першим кроком членів профспілки стало подання до Верховної Ради України пропозиції про створення профільного підкомітету музичної індустрії. За результатами засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, ініціативу сприйняли позитивно і вже у вересні будуть розглядати питання про створення такого підкомітету.

Українські артисти і продюсери об'єдналися в музичну профспілку: що це означає Пресслужба

У планах Української музичної Профспілки – також розробка програми розвитку музичної індустрії на 5 років, яка буде запропонована державі.

Українські артисти і продюсери об'єдналися в музичну профспілку: що це означає Пресслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен Олексій Потапенко (Потап) та соліст гурту "Время и Стекло" Позитив висловилися, як пандемія коронавірусу торкнулася зірок шоу-бізнесу. За словами артистів, "корона" зняла корону з усіх співаків. Вони відзначили, що зараз людям не потрібні всі їхні "понти, золото, гроші і дорогі кліпи".