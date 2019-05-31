"Українське коріння": Лобода розбурхала мережу відвертим фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії показала чергове відверте фото. На ньому вона позувала в купальнику доповнивши образ сонцезахисними окулярами.

Багатьом користувачам мережі не сподобався знімок, а деякі назвали артистку красунею, згадавши, що у неї українське коріння. Фото Лобода розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода Utro.ru

"Качаю прес. Хочу бути красивою", - підписала фото Лобода.

"Куди ще красивіше? Українське коріння ж", "З розуму вже не сходь, Лобода", "Премія? Знову посмикатись під фонограму, ось і вся премія", "Давай товстуха, піднатужся", - пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Світлана Лобода поділилася з шанувальниками спокусливим знімком, але крім захоплених відгуків поклонників отримала і шквал критики.

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