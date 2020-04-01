Українська телезірка пікантно оголилася на камеру: гаряче фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала в прозорій сукні-сітці, яку вона одягла на голе тіло. Відповідне фото Валерія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Валерія Крук Фото: instagram/valeriyakruk

"Друзі, рано чи пізно карантин закінчиться і ми всі поступово повернемося до нормального життя! Прямо напередодні пандемії я встигла відзняти нереальну фотосесію. На сьогодні – це мій улюблений знімок", – написала Крук.

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото: instagram/valeriyakruk

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки і написали їй безліч компліментів.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Валерія Крук оголила груди Фото: instagram/valeriyakruk

Спокуслива Валерія Крук Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук повністю гола Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук у відвертій білизні Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото: instagram/valeriyakruk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.

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