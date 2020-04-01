Українська телезірка пікантно оголилася на камеру: гаряче фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила шанувальників пікантним знімком.
Так, на ньому зірка позувала в прозорій сукні-сітці, яку вона одягла на голе тіло. Відповідне фото Валерія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Валерія Крук
Фото: instagram/valeriyakruk
"Друзі, рано чи пізно карантин закінчиться і ми всі поступово повернемося до нормального життя! Прямо напередодні пандемії я встигла відзняти нереальну фотосесію. На сьогодні – це мій улюблений знімок", – написала Крук.
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото: instagram/valeriyakruk
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки і написали їй безліч компліментів.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Валерія Крук оголила груди
Фото: instagram/valeriyakruk
Спокуслива Валерія Крук
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук повністю гола
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук у відвертій білизні
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото: instagram/valeriyakruk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.
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