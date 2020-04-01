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2 квітня • оновлено в 03:42
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Українська телезірка пікантно оголилася на камеру: гаряче фото

1.7т
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Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала в прозорій сукні-сітці, яку вона одягла на голе тіло. Відповідне фото Валерія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Валерія Крук

Валерія Крук

Фото: instagram/valeriyakruk

"Друзі, рано чи пізно карантин закінчиться і ми всі поступово повернемося до нормального життя! Прямо напередодні пандемії я встигла відзняти нереальну фотосесію. На сьогодні – це мій улюблений знімок", – написала Крук.

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото: instagram/valeriyakruk

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки і написали їй безліч компліментів.

Українська телезірка пікантно оголилася на камеру: гаряче фото
Українська телезірка пікантно оголилася на камеру: гаряче фото
Українська телезірка пікантно оголилася на камеру: гаряче фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Валерія Крук оголила груди

Валерія Крук оголила груди

Фото: instagram/valeriyakruk

Спокуслива Валерія Крук

Спокуслива Валерія Крук

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук повністю гола

Валерія Крук повністю гола

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук у відвертій білизні

Валерія Крук у відвертій білизні

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото: instagram/valeriyakruk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Валерія Крук (Сolbaba)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ОДНО СЛОВО- Б Л Я Д Ь !!!
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