Відома українська співачка потрапила в ДТП: подробиці та фото

Відома українська співачка Ірина Федишин потрапила в ДТП після концерту в Шепетівці.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram. За словами Ірини, в їхній автомобіль на високій швидкості врізався пасажирський бус.

Ірина Федишин Фото: instagram/irynafedyshyn

"Друзі, зі мною і моєю командою сталося прикра пригода. Вчора, повертаючись з концерту, о 00:45 ночі ми потрапили в аварію. Це дуже страшно... Ми готувалися здійснювати маневр, увімкнувши заздалегідь лівий поворот. Водночас інший пасажирський бус, перетинаючи суцільну смугу, на швидкості "влетів" в наше авто. Удар був досить великої сили... " — написала Федишин.

Ірина Федишин потрапила в ДТП Фото: instagram/irynafedyshyn

Також співачка додала, що через біль у м'язах вони з командою викликали швидку і провели ніч в лікарні. На щастя, все обійшлося травмами середньої тяжкості та шоком.

Співачка поверталася з концерту в Шепетівці Фото: instagram/irynafedyshyn

Ірина Федишин потрапила в ДТП Фото: instagram/irynafedyshyn

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Федишин розповіла своїм підписникам в Instagram, як попала в піщану бурю в Єгипті.

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