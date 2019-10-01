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1 жовтня • оновлено в 14:43
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Українська пісня стала найпопулярнішою серед росіян: відео

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Текст пісні гуртку Kazka "Плакала" виявився найпопулярнішим запитом серед російських користувачів пошуковика "Яндекс" у 2019 році.

Друге місце посіла композиція "Детство" Rauf & Faik. Про це повідомляє ТАСС.

Українська пісня стала найпопулярнішою серед росіян: відео

Кадр з кліпу "Плакала"

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На третьому місці опинилася пісня "Незабудка" Тіми Білоруських, на четвертому – "Юморист" Face, а на п'ятому – "Зацепила" Артура Пирожкова.

Українська пісня стала найпопулярнішою серед росіян: відео

ТАСС

Серед найпопулярніших кліпів протягом цього ж періоду користувачі найчастіше шукали "Little Big" на трек Skibidi, друге місце посідає "Алкоголічка" Артура Пирожкова, а третє – "Ibiza" Філіпа Кіркорова й Миколи Баскова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, YouTube-блогер Ваня Рассел запримітив у кліпі гурту KAZKA "Плакала" кумедний ляп. На одному з кадрів ролика блогер зауважив, як у вокалістки "попливла" рука.

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Особа
KAZKA
Місце
Росія
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