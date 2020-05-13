Україна виступила на Євробаченні-2020: як пройшов перший онлайн-півфінал

12 травня о 22:00 за київським часом відбувся перший онлайн-півфінал Євробачення-2020.
Концерт транслювався на офіційному каналі "Євробачення" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
24tv.ua
Учасники виступали в тому порядку, в якому вони повинні були вийти на сцену в Роттердамі. Так, у першому півфіналі виступили такі країни: Україна, Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль і Бельгія.
Традиційного голосування за учасників під час онлайн-трансляції не проводилося.
Через п'ять номерів почалися включення представників країн, які передавали привіт з самоізоляції. Так, наприклад, представники Росії Little Big виконали пісню Uno на піаніно та гітарі.
Little Big
кадр з відео
Представниця Австралії
кадр з відео
Соліст литовського гурту The Roots
кадр з відео
Потім знову продовжили транслювати відео виступів інших учасників. Після чого було опитування: учасники повинні були відповісти, які пісні в історії "Євробачення" їх вразили найсильніше.
кадр з відео
У другій половині концерту організатори зробили включення з блогерами, яким дали можливість обговорити конкурс. Наприклад, на екрані з'явилася австралійсько-американська пара трансвеститів Nova і Olympia.
Nova і Olympia
кадр з відео
Представники України Go_A з'явилися на сцені на 1:10:14 хвилині шоу. Гурт виконав пісню "Соловей".
Go_A
кадр з відео
У кінці концерту показали відео, зняті вдома в глядачів "Євробачення": шанувальники співали конкурсні пісні.
кадр з відео
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виступив гурт Go-A на онлайн-концерті Євробачення-2020.
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