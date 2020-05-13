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13 травня • оновлено в 17:13
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Україна виступила на Євробаченні-2020: як пройшов перший онлайн-півфінал

3.2т
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12 травня о 22:00 за київським часом відбувся перший онлайн-півфінал Євробачення-2020.

Концерт транслювався на офіційному каналі "Євробачення" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Україна виступила на Євробаченні-2020: як пройшов перший онлайн-півфінал

24tv.ua

Учасники виступали в тому порядку, в якому вони повинні були вийти на сцену в Роттердамі. Так, у першому півфіналі виступили такі країни: Україна, Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль і Бельгія.

Традиційного голосування за учасників під час онлайн-трансляції не проводилося.

Через п'ять номерів почалися включення представників країн, які передавали привіт з самоізоляції. Так, наприклад, представники Росії Little Big виконали пісню Uno на піаніно та гітарі.

Little Big

Little Big

кадр з відео

Представниця Австралії

Представниця Австралії

кадр з відео

Соліст литовського гурту The Roots

Соліст литовського гурту The Roots

кадр з відео

Потім знову продовжили транслювати відео виступів інших учасників. Після чого було опитування: учасники повинні були відповісти, які пісні в історії "Євробачення" їх вразили найсильніше.

Україна виступила на Євробаченні-2020: як пройшов перший онлайн-півфінал

кадр з відео

У другій половині концерту організатори зробили включення з блогерами, яким дали можливість обговорити конкурс. Наприклад, на екрані з'явилася австралійсько-американська пара трансвеститів Nova і Olympia.

Nova і Olympia

Nova і Olympia

кадр з відео

Представники України Go_A з'явилися на сцені на 1:10:14 хвилині шоу. Гурт виконав пісню "Соловей".

Go_A

Go_A

кадр з відео

У кінці концерту показали відео, зняті вдома в глядачів "Євробачення": шанувальники співали конкурсні пісні.

Україна виступила на Євробаченні-2020: як пройшов перший онлайн-півфінал

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виступив гурт Go-A на онлайн-концерті Євробачення-2020.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Особа
Go_A
Тег
Євробачення
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