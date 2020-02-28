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28 лютого • оновлено в 11:34
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Участь України в Євробаченні-2020 опинилася під загрозою: що трапилося

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Участь України в пісенному конкурсі Євробачення-2020 опинилася під загрозою через блокування рахунків "Суспільного мовлення".

Про це повідомляється на сторінці "Суспільне" в Facebook.

Участь України в Євробаченні-2020 опинилася під загрозою: що трапилося
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"Зараз арешт рахунків уже унеможливлює підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020", – йдеться в дописі.

Зазначається, що Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення з "Суспільного" боргу на суму понад 10 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не брала участі в конкурсі Євробачення-2019. Торік переможницею Нацвідбору стала співачка MARUV, однак вона відмовилася презентувати країну після скандалу, що виник через її виступи в РФ.

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Автор
Марія Дідик
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фил филька
фил филька
минюст забыл чей крым?))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А я уж думал исполнитель не знает чей Крым?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
за последние года одни проблеммы в украине с политшоу эвровидение
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