Участь України в Євробаченні-2020 опинилася під загрозою: що трапилося

Участь України в пісенному конкурсі Євробачення-2020 опинилася під загрозою через блокування рахунків "Суспільного мовлення".

Про це повідомляється на сторінці "Суспільне" в Facebook.

"Зараз арешт рахунків уже унеможливлює підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020", – йдеться в дописі.

Зазначається, що Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення з "Суспільного" боргу на суму понад 10 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не брала участі в конкурсі Євробачення-2019. Торік переможницею Нацвідбору стала співачка MARUV, однак вона відмовилася презентувати країну після скандалу, що виник через її виступи в РФ.

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