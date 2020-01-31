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31 січня • оновлено в 10:34
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"Вона не може представляти Україну! Ганьба!" Учасницю Нацвідбору на Євробачення зацькували за російську мову

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Українська співачка Катерина Гуменюк (Ассоль), яка виступить в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення, викликала скандал через російську мову.

Так, на офіційній сторінці "СТБ" в Faceebook з'явилося відео, на якому артистка розповіла про ідею своєї пісні, яку вона представить на відборі. Проте зробила це Гуменюк російською мовою, що обурило мережу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Катерина Гуменюк (Ассоль)

Катерина Гуменюк (Ассоль)

Фото: instagram/assolmusic

"Пісня називається "Save it" і вона про те, як важливо берегти планету, на якій ми живемо. Як важливо звертати увагу на глобальні речі, але для того, щоб звернути на них увагу, потрібно почати з самого себе. Не кидати сміття, не використовувати пластик, а якщо використовувати, то правильно його сортувати", – сказала Ассоль.

Катерина Гуменюк (Ассоль)

Катерина Гуменюк (Ассоль)

Скріншот з відео

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"Чому російською?", "Знову від України людина, яка не знає української мови. Ганьба!", "Скільки вона заплатила, щоб співати в Нацвідборі? Чому російською говорить? Ганьба! Вона ні слова українського не сказала! Таке не може представляти Україну на конкурсі", – написали люди.

"Вона не може представляти Україну! Ганьба!" Учасницю Нацвідбору на Євробачення зацькували за російську мову
"Вона не може представляти Україну! Ганьба!" Учасницю Нацвідбору на Євробачення зацькували за російську мову
"Вона не може представляти Україну! Ганьба!" Учасницю Нацвідбору на Євробачення зацькували за російську мову

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Україні назвали імена всіх учасників Національного відбору на Євробачення-2020. Так, за право представляти Україну на конкурсі змагатимуться 16 виконавців.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Катерина Гуменюк (Ассоль)
Місце
Україна
Теги
Євробачення Нацвідбір на Євробачення
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Ну да... В цивилизованных демократических странах граждане сами решают, какие языки будут государственными. Исходя из своего удобства. Но это в цивилизованных странах..... А в диких азиатских диктатурах государство приказывает гражданам, какие языки им использовать. Иногда дикому государству эту диктатуру помогают осуществлять разнообразные тонтон-макуты, хунвейбины и прочие активисты.
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фил филька
фил филька
скорее в украине переведутся упоротые нацики чем рядовые украинцы перестанут говорить, а главное думать на русском языке)
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Пети Moщи
Пети Moщи
Paccтpeлять
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1
1
фил филька
фил филька
через повешение
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1

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