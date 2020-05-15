У Заворотнюк натякнули на її одужання й відмовилися від нового методу лікування

Сім'я Анастасії Заворотнюк поки відмовилася від лікування за допомогою вірусів, адже в актриси почався період ремісії.

Про це повідомив професор Інституту молекулярної біології РАН Петро Чумаков, який бере участь у лікуванні актриси, передає "Комсомольская Правда".

Анастасія Заворотнюк Фото: hellomagazine.com

"Ви знаєте, у них зараз почався період ремсії. До нас приїжджав її чоловік, він виявився дуже обережною людиною, і я його прекрасно розумію. Він каже: давайте почекаємо, їй зараз краще, якщо буде зовсім погано – тоді ми продовжимо лікування", – розповів Чумаков.

До речі, про новий метод лікування раку за допомогою вірусів раніше розповів директор Інституту молекулярної біології РАН Олександр Макаров. Він також зазначав, що родичі Заворотнюк передали в інститут клітини її пухлини, і лікарі вже підібрали віруси, які можуть її зруйнувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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