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14 січня • оновлено в 16:38
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Переніс дві операції: у Влада Топалова виникли серйозні проблеми зі здоров'ям

2.2т
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Російський співак та чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов налякав шанувальників новиною про те, що переніс дві операції.

Так, про факт хірургічного втручання артист розповів на своїй сторінці в Instagram. Він додав до публікації знімок з лікарняного ліжка, на якому зображений з перев'язкою.

Влад Топалов

Влад Топалов

Фото: instagram/vladtopalovofficial

"2 тижні 2020 року 2 операції! Явно Дід Мороз переплутав записки там у себе! Зовсім не це я писав, поки били куранти! Та ще й з`їсти папір довелося! Дорогий Дідусь Мороз. Я все розумію, поки без претензій, тобі теж треба випити та відпочити. Але ти, як прийдеш до тями, перевір, будь ласка, списки бажань. У моїх щотижневих скальпелів та крові не було", — написав Топалов.

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Влад Топалов в лікарні

Влад Топалов в лікарні

Фото: instagram/vladtopalovofficial

Зазначимо, що судячи з позначок геолокації, Влад зараз знаходиться в Іллінській лікарні. Однак пояснювати, з якої саме причини йому знадобилася допомога медиків, співак не став.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Топалов зворушливо зізнався в коханні своїй дружині, телеведучій Регіні Тодоренко в річницю весілля.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Влад Топалов
Місце
Росія
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