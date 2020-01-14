Переніс дві операції: у Влада Топалова виникли серйозні проблеми зі здоров'ям

Російський співак та чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов налякав шанувальників новиною про те, що переніс дві операції.

Так, про факт хірургічного втручання артист розповів на своїй сторінці в Instagram. Він додав до публікації знімок з лікарняного ліжка, на якому зображений з перев'язкою.

Влад Топалов Фото: instagram/vladtopalovofficial

"2 тижні 2020 року — 2 операції! Явно Дід Мороз переплутав записки там у себе! Зовсім не це я писав, поки били куранти! Та ще й з`їсти папір довелося! Дорогий Дідусь Мороз. Я все розумію, поки без претензій, тобі теж треба випити та відпочити. Але ти, як прийдеш до тями, перевір, будь ласка, списки бажань. У моїх щотижневих скальпелів та крові не було", — написав Топалов.

Влад Топалов в лікарні Фото: instagram/vladtopalovofficial

Зазначимо, що судячи з позначок геолокації, Влад зараз знаходиться в Іллінській лікарні. Однак пояснювати, з якої саме причини йому знадобилася допомога медиків, співак не став.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Топалов зворушливо зізнався в коханні своїй дружині, телеведучій Регіні Тодоренко в річницю весілля.

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