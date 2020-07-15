У ведучої Падалко випав передній зуб в прямому ефірі: відео викликало ажіотаж

У популярної української ведучої Марічки Падалко по час прямого ефіру випуску ТСН на каналі 1+1 випав передній зуб.

Відповідне відео опублікували в Instagram. Користувачі захопилися професійною реакцією телезірки (дивіться ролик в кінці новини).

"Тільки що, в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але, молодець, що не розгубилася. Я б розревілася", – підписали ролик в мережі.

У Марічки Падалко випав зуб в прямому ефірі Instagram @ekulka

У коментарях користувачі Instagram припустили, що у Падалко випав або тимчасовий зуб, який стоматолог встановив на час підготовки до імплантації нового постійного зуба, або ж це був вінір.

"Бідолаха... Я б розплакалася на її місці. Ведуча молодець – не розгубилася. Але це дуже великий стрес", – підтримали Марічку користувачі.

Користувачі підтримали зірку Instagram @ekulka

Реакція ведучої захопила користувачів мережі Instagram @ekulka

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в сім'ї телеведучої новин на 1+1 Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва трапилася трагедія. Телезірка втратила рідну людину.