У важкому стані: у Росії екстрено госпіталізували відомого режисера

Відомий російський режисер Павло Лунгін 27 травня був екстрено госпіталізований.

За даними Telegram-каналу Mash, його доставили до однієї з московських лікарень через проблеми з серцем.

Уточнюється, що 69-річний Лунгін пройшов обстеження в клініці. Після цього його екстрено відправили до реанімацїі. За даними каналу, режисер перебуває у важкому стані.

Павло Лунгін facebook

Павло Лунгін – радянський і російський режисер, сценарист і продюсер. Має звання народного артиста РФ, лауреат Каннського кінофестивалю. Серед його робіт: "Таксі-блюз", "Луна-парк", "Весілля", "Бідні родичі", "Острів" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2012 році Лунгін став лауреатом найвищої національної нагороди Франції — ордена Почесного легіону. Він був серед тих артистів, які підтримали агресію Росії проти України.

Через роки його позиція щодо анексії Криму не змінилася. Він скаржився, що для нього ситуація в Україні — "кривава рана".

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