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21 квітня • оновлено в 18:47
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У темній перуці та з рожевими тінями: Орбакайте викликала ажіотаж дивним виглядом

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Російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася з шанувальниками архівним знімком, на якому позувала в незвичному образі.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона була зображена в перуці з чорного пір'я та з рожевими тінями.

Крістіна Орбакайте

Крістіна Орбакайте

Фото: instagram/orbakaite_k

"Образ 1996 року геніальних майстрів", – написала Орбакайте.

Крістіна Орбакайте

Крістіна Орбакайте

Фото: instagram/orbakaite_k

Зазначимо, що знімок Орбакайте викликав ажіотаж в мережі. Багато коментаторів написали, що такий образ дуже пасує співачці.

У темній перуці та з рожевими тінями: Орбакайте викликала ажіотаж дивним виглядом
У темній перуці та з рожевими тінями: Орбакайте викликала ажіотаж дивним виглядом
У темній перуці та з рожевими тінями: Орбакайте викликала ажіотаж дивним виглядом
У темній перуці та з рожевими тінями: Орбакайте викликала ажіотаж дивним виглядом

Однак знайшлися й ті, кому не сподобався образ Орбакайте: "Ну ні", "Блондинкою вам краще, красивіше та взагалі блонд молодить".

У темній перуці та з рожевими тінями: Орбакайте викликала ажіотаж дивним виглядом
У темній перуці та з рожевими тінями: Орбакайте викликала ажіотаж дивним виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте показала архівну фотографію зі своєю мамою, співачкою Аллою Пугачовою, на якій примадонна зображена до пластичних операцій.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Крістіна Орбакайте
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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