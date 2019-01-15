У США померла легенда Бродвею: що про неї відомо

Відома американська актриса і співачка Керол Ченнінг померла у віці 97 років.

Як повідомляє Daily Mail, жінка, яка визначила золотий вік Бродвею з виступами у Hello Dolly! та "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", померла 15 січня у своєму будинку в Ранчо Міраж, штат Каліфорнія.

За словами публіциста Бі Харлан Болла, нічого неприродного у цьому не було. Вона перенесла за останній рік багато потрясінь. Причому в кінці місяця зірці мало виповнитися 98 років.

"З особливим душевним болем я повинен оголосити про смерть піонера індустрії, легенди та ікони — міс Керол Ченнінг. Я захоплювався нею до того, як зустрів її, та любив її з того дня, як вона увійшла... або, радше, впала... в моє життя. Ми підтримували один одного, плакали, сперечалися один з одним, але завжди закінчували тим, що сміялися", — розповів він.

Керол Ченнінг народилася в Сіетлі 31 січня 1921 року. Вона здобула популярність у 1949 році після ролі Лорелей Лі в бродвейській постановці "Джентльмени віддають перевагу блондинкам". У п'єсі вона виконала знамениту пісню Diamonds Are a Girl's Best Friend.

Пізніше вона виконала роль Доллі Леві в оригінальному бродвейському мюзиклі Hello Dolly!, за що була удостоєна премії "Тоні" в номінації краща актриса. Також Ченнінг знялася в мюзиклі "Дуже сучасна Міллі" Джорджа Роя Хілла, а роль Маззі Ван Хоссмер принесла їй номінацію на "Оскар" як кращій актрисі другого плану і премію "Золотий глобус".

У 1995 році Ченнінг отримала спеціальна премію "Тоні" в номінації "Досягнення всього життя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня в Москві у віці 84 років помер актор, режисер театру і кіно, педагог Євген Радомисленський.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!