У США помер знаменитий режисер: подробиці

Американський режисер Денні Лейнер помер в США. На момент смерті йому було 57 років.

Денні Лейнер відомий завдяки таким фільмам і серіалам: "Клан Сопрано", "Де моя тачка, чувак?", "Гарольд і Кумар йдуть у відрив", "Офіс", "Як досягти успіху в Америці", "Великий, новий, чудовий ", "На дні". Про це повідомив продюсер і оператор-постановник Росс Путман на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Причиною смерті Лейнера був рак легенів, з яким він дуже довго боровся.

"Одне, що я можу сказати про Денні, як про справжнього професіонала своєї справи, це те, що він не дозволяв нам зробити все просто добре - ми повинні були зробити абсолютно все, що в наших силах, краще, на що ми здатні", - написав Путман.

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