У США помер творець серіалу "Коломбо"

У США на 79 році життя помер сценарист і режисер Ларрі Коен. Згідно з наявною інформацією, його серце зупинилося 23 березня в Лос-Анджелесі.
Коен прославився завдяки фільмам "Телефонна будка" з Коліном Фарреллом, "Чорний цезар", "Заворушення в Гарлемі" і серії фільмів про Коломбо, повідомляє Variety.com.
variety.com
Також він відомий роботою над малобюджетними фільмами жахів. Серед них "Маніяк-поліцейський", "Воно живе" і серіал "Майстри жахів".
Газета.Ру
Як раніше писав OBOZREVATEL, у четвер, 21 березня, у віці 75 років помер російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії Петро Зайченко, найбільш відомий глядачеві за роллю в серіалі "Далекобійники".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!