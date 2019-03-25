У США помер творець серіалу "Коломбо"

У США на 79 році життя помер сценарист і режисер Ларрі Коен. Згідно з наявною інформацією, його серце зупинилося 23 березня в Лос-Анджелесі.

Коен прославився завдяки фільмам "Телефонна будка" з Коліном Фарреллом, "Чорний цезар", "Заворушення в Гарлемі" і серії фільмів про Коломбо, повідомляє Variety.com.

variety.com

Також він відомий роботою над малобюджетними фільмами жахів. Серед них "Маніяк-поліцейський", "Воно живе" і серіал "Майстри жахів".

Газета.Ру

Як раніше писав OBOZREVATEL, у четвер, 21 березня, у віці 75 років помер російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії Петро Зайченко, найбільш відомий глядачеві за роллю в серіалі "Далекобійники".

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