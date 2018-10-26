У США лесбіянки одружилися в палаючих сукнях: відео

В американському місті Маунт-Вернон, штат Айова, на весіллі урочисто підпалили сукні наречених. Про це повідомляє Inside Edition.

32-річна Ейпріл Чой і її наречена 28-річна Бетані Бірнз взялися за руки, а друзі піднесли до шлейфів їх суконь палаючі факели. Шлейфи запалали, потім вогонь піднявся вище. Після цього дівчата зняли з себе і загасили палаючі вбрання.

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Відзначається, що трюк дівчата підготували заздалегідь. Вони одягли спеціальні сукні і запаслися вогнегасниками. Крім того, серед присутніх були піротехнік і медик.

Як зазначає видання, дівчата виступають у вар'єте-шоу і займаються ковтанням вогню.

"Ми постійно робимо всякі божевільні і дурні речі. Так ми не даємо згаснути полум'ю в наших стосунках", - розповіла Чой.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, китаянка з села в провінції Ганьсу, 28-річна Тань Лілі, пошила собі весільну сукню з 40 порожніх мішків з-під цементу.