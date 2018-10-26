МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

У США лесбіянки одружилися в палаючих сукнях: відео

6.7тЧитати матеріал російською

В американському місті Маунт-Вернон, штат Айова, на весіллі урочисто підпалили сукні наречених. Про це повідомляє Inside Edition.

32-річна Ейпріл Чой і її наречена 28-річна Бетані Бірнз взялися за руки, а друзі піднесли до шлейфів їх суконь палаючі факели. Шлейфи запалали, потім вогонь піднявся вище. Після цього дівчата зняли з себе і загасили палаючі вбрання.

Новини
Меган Маркл і колишня принца Гаррі вийшли у світ в однакових сукнях

Відзначається, що трюк дівчата підготували заздалегідь. Вони одягли спеціальні сукні і запаслися вогнегасниками. Крім того, серед присутніх були піротехнік і медик.

Як зазначає видання, дівчата виступають у вар'єте-шоу і займаються ковтанням вогню.

"Ми постійно робимо всякі божевільні і дурні речі. Так ми не даємо згаснути полум'ю в наших стосунках", - розповіла Чой.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, китаянка з села в провінції Ганьсу, 28-річна Тань Лілі, пошила собі весільну сукню з 40 порожніх мішків з-під цементу.

Місце
США
Об'єкти
весіллясукня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
3
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги