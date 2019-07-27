У Росії трагічно загинув відомий відеоблогер

У Санкт-Петербурзі трагічно помер автор популярного відеоблогу Road to film Павло Ш. з Білорусі.

Як повідомляє Telegram канал Mash, 40-річна зірка YouTube загинула в ніч на 27 липня під час зйомок (щоб подивитися відео з місця події, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що Павло займався новим роликом на набережній Карпівки (один з рукавів Неви). Разом із двома камерами і дигером Олексієм К. він спускався у каналізаційний колектор глибиною близько 5 метрів.

Блогер Павло Ш. Кадр з відео

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Приблизно о 4:00 вони перестали виходити на зв'язок, через що друг блогера забив на сполох і викликав рятувальників. Тіло загиблих знайшли на дні колектора. За попередньою інформацією, Павло впав із висоти і розбився. Його напарнику теж не вдалося вижити. Імовірно, йому не вистачило кисню.

Блогер трагічно загинув кадр з відео

На канал Павла Road to film в YouTube підписано понад 500 тисяч осіб. Обставини смерті з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на смерть розбився у ДТП відомий мотоблогер Артем Болдирєв ( "Болт"). Йому було 33 роки.

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